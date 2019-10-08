"Будем ловить и наказывать, пока желание гадить не пройдет": Хабиров отреагировал на инцидент с умными остановками

Руководитель региона высказался о вандализме в столице Башкирии. Напомним, накануне в Уфе нетрезвый молодой человек повредил два остановочных павильона на улице Ленина, 26, 50.





Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября. Стоимость остановок около 850 тысяч рублей. Теперь хулигана ищут сотрудники правоохранительных органов, городские чиновники взяли ситуацию под личный контроль. Новость из Уфы появилась на странице одного из самых популярных пабликов «Вконтакте» – MDK. Информацию о вандалах увидели 11 миллионов человек. Радий Хабиров не остался в стороне.

— Когда мне говорят – не дорос наш народ до умных остановок, давайте делать железные – отсылаю всех к «Теории разбитых окон» Рудольфа Джулиани. Мы будем упорно делать среду комфортной и эстетичной. Большинству нормальных людей это нравится, и они с нами согласны. А тех, кто гадит – будем ловить и наказывать до тех пор, пока желание гадить не пройдет, — написал Радий Хабиров в социальных сетях.

Фото: пресс-служба администрации Уфы