В Уфе вандалы повредили две "умные остановки" по улице Ленина

Недавно в Уфе начали устанавливать «умные» остановочные павильоны. Уже установлено 35 остановок из 106 запланированных. Но не обошлось без случаев вандализма. Как сообщает администрация Уфы, неизвестные хулиганы повредили две остановки по улице Ленина.



Фото: администрация Уфы

Злоумышленники разбили стекла в павильонах, чем причинили материальный ущерб городу.Ранее сообщалось о процессе установки «умных» остановочных павильонов. Всего их планируется установить по всему городу более 106.