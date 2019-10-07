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В Уфе вандалы повредили две "умные остановки" по улице Ленина

Добавлено: 07.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе вандалы повредили две "умные остановки" по улице Ленина

Недавно в Уфе начали устанавливать «умные» остановочные павильоны. Уже установлено 35 остановок из 106 запланированных. Но не обошлось без случаев вандализма. Как сообщает администрация Уфы, неизвестные хулиганы повредили две остановки по улице Ленина.

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Злоумышленники разбили стекла в павильонах, чем причинили материальный ущерб городу.

Ранее сообщалось о процессе установки «умных» остановочных павильонов. Всего их планируется установить по всему городу более 106.

Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы
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