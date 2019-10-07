В Уфе вандалы повредили две "умные остановки" по улице Ленина
Комментарии (0)
Загрузка...
Недавно в Уфе начали устанавливать «умные» остановочные павильоны. Уже установлено 35 остановок из 106 запланированных. Но не обошлось без случаев вандализма. Как сообщает администрация Уфы, неизвестные хулиганы повредили две остановки по улице Ленина.
Читайте также:В Уфе установили 6 новых автобусных остановок
Ранее сообщалось о процессе установки «умных» остановочных павильонов. Всего их планируется установить по всему городу более 106.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика
Общество
В Уфе установили 6 новых автобусных остановок
ЖКХ
В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона
Общество
В Уфе автобусную остановку «Училище искусств» перенесут на улицу Новомостовая
Происшествия
В городе Октябрьский вандалы в 6 местах повредили ледовый городок
Экономика
Еще одно обдиралово: россиян обяжут устанавливать "умные" газовые счетчики
Происшествия
В Туймазах вандалы повредили светофор
Происшествия
В парке имени Салавата Юлаева в Уфе вандалы повредили иллюминацию