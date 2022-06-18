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В Башкирии на заводе «Уфаоргсинтез» из-за удара молнии произошло факельное горение

В Башкирии на заводе «Уфаоргсинтез» из-за удара молнии произошло факельное горение

11:11, 18 июн 2022

В Уфе 17 июня в 21:01 на территории завода «Уфаоргсинтез» произошло факельное горение. Как уточняет МЧС по РБ, инцидент произошел по адресу Бирский тракт, 2.

Выехавшие на место сотрудники МЧС выяснили. что происходило технологическое факельное горение на отметке 32 м, высотой 1,5 м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, угрозы распространения пожара не было. 

Предварительно установлено, что из-за удара молнии сработала система безопасности, предусматривающая использование факельной установки. Также на предприятии сработала штатная автоматическая система тушения.


Ранее сообщалось о том, что выброс пламени произошел в одном из цехов Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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