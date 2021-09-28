В Башкирии пропала 50-летняя жительница Иглинского района Оксана Пугачева
11:25, 28 сен 2021
В Башкирии начались поиски 50-летней Оксаны Пугачевой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Женщина пропала в деревне Петровское Иглинского района. Ее местонахождение неизвестно с 26 сентября.
Приметы: рост 168 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, глаза серо-зеленые.
Была одета: темно-синий спортивный костюм с капюшоном, темная футболка, голубые галоши.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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