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В Башкирии пропала 50-летняя жительница Иглинского района Оксана Пугачева

В Башкирии пропала 50-летняя жительница Иглинского района Оксана Пугачева

11:25, 28 сен 2021

В Башкирии начались поиски 50-летней Оксаны Пугачевой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Женщина пропала в деревне Петровское Иглинского района. Ее местонахождение неизвестно с 26 сентября. 

Приметы: рост 168 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, глаза серо-зеленые. 

Была одета: темно-синий спортивный костюм с капюшоном, темная футболка, голубые галоши. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Иглинский район
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