В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев

09:43, 18 сен 2021

В Башкирии идет поиск 38-летнего Александра Матвеева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Мужчина пропал в городе Ишимбай. 7 сентября он вышел из дома и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.



Был одет: темно-синяя ветровка, черная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан