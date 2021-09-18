В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев
09:43, 18 сен 2021
В Башкирии идет поиск 38-летнего Александра Матвеева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Мужчина пропал в городе Ишимбай. 7 сентября он вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Был одет: темно-синяя ветровка, черная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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