В Башкирии пропал житель Уфы Рубэн Тайфуров
15:53, 03 окт 2021
В Уфе начались поиски 34-летнего Рубэна Тайфурова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Близкие ничего не знают о мужчине с 16 сентября.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет: черная ветровка с капюшоном, темно-синие штаны, темные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимца, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортоста
Читайте также