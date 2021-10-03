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В Башкирии пропал житель Уфы Рубэн Тайфуров

В Башкирии пропал житель Уфы Рубэн Тайфуров

15:53, 03 окт 2021

В Уфе начались поиски 34-летнего Рубэна Тайфурова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Близкие ничего не знают о мужчине с 16 сентября. 

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза. 

Был одет: черная ветровка с капюшоном, темно-синие штаны, темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимца, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортоста
Теги: Уфа
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