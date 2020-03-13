Чиновницу из Ишимбая приговорили к тюремному сроку за мошенничество с недвижимостью

В Ишимбае перед судом предстала 55-летняя Гульсум Султанбаева, которая в течение нескольких лет обманывала граждан и присваивала их недвижимость.







По материалам следствия, женщина совершала преступления под видом риэлтора с 2011 по 2015 годы. Она находила одиноких горожан и людей, злоупотребляющих алкоголем. Обещая помочь с выплатой долгов по коммунальным платежам, она совершала от их имени фиктивные сделки купли-продажи квартир и домов, а право собственности оформляла на себя.



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По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, женщина пообещала жительнице Ишимбая заключить фиктивную сделку по покупке жилья, чтобы обналичить материнский капитал. В итоге злоумышленница попросту присвоила всю сумму. В итоге она стала фигуранткой дела о мошенничестве в значительно, крупном и особо крупном размерах. Пострадавшие лишились в общей сумме больше 2,7 миллиона рублей, однако дама не признала вины и не возместила ущерб. В прошлом она уже была судима за аферы. Учитывая этот факт, суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.