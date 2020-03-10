Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гринпис выступил против разработки шихана Куштау

Гринпис выступил против разработки шихана Куштау

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Гринпис выступил против разработки шихана Куштау

Экологическая организация Greenpeace выступила против разработки шихана Куштау в Башкирии. Соответствующее заявление организация опубликовала сегодня, 10 марта, на официальной странице во «ВКонтакте».

— В прошлом году шихан отдали Башкирской содовой компании под разработку известняка. Это нарушает российское законодательство: добыча известняка приведет к полному уничтожению мест обитания редких животных и растений. Также это лишает ученых возможности проводить исследования и получать новые данные по такому эталонному объекту, — говорится в сообщении Greenpeace. — Мы присоединяемся к требованиям присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские Шиханы».

Радий Хабиров обсудил с учеными разработку шихана Куштау

Читайте также:

Радий Хабиров обсудил с учеными разработку шихана Куштау
Также в организации напомнили, что шихан Куштау является уникальным природным объектом, на территории которого ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы.
— Также Куштау включен в список объектов геологического наследия всемирного значения и находится под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия, — подытожили в Greenpeace.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Природозащитная организация Леонардо Ди Каприо, отказалась принять участие в защите шихана Куштау
Общество
Природозащитная организация Леонардо Ди Каприо, отказалась принять участие в защите шихана Куштау
В Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова
Политика
В Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова
В Ишимбайском районе прошел флешмоб «Живая цепь защиты Куштау»
Общество
В Ишимбайском районе прошел флешмоб «Живая цепь защиты Куштау»
Радий Хабиров обсудил с учеными разработку шихана Куштау
Политика
Радий Хабиров обсудил с учеными разработку шихана Куштау
Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау
Экономика
Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау
Хабиров рассказал, почему отдал шихан Куштау в разработку
Политика
Хабиров рассказал, почему отдал шихан Куштау в разработку
В Ишимбайском районе экоактивисты провели флешмоб в защиту Куштау
Общество
В Ишимбайском районе экоактивисты провели флешмоб в защиту Куштау
Радий Хабиров определил судьбу Шихан
Политика
Радий Хабиров определил судьбу Шихан
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: