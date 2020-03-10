Гринпис выступил против разработки шихана Куштау

Экологическая организация Greenpeace выступила против разработки шихана Куштау в Башкирии. Соответствующее заявление организация опубликовала сегодня, 10 марта, на официальной странице во «ВКонтакте».







— В прошлом году шихан отдали Башкирской содовой компании под разработку известняка. Это нарушает российское законодательство: добыча известняка приведет к полному уничтожению мест обитания редких животных и растений. Также это лишает ученых возможности проводить исследования и получать новые данные по такому эталонному объекту, — говорится в сообщении Greenpeace. — Мы присоединяемся к требованиям присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские Шиханы».

— Также Куштау включен в список объектов геологического наследия всемирного значения и находится под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия, — подытожили в Greenpeace.

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Также в организации напомнили, что шихан Куштау является уникальным природным объектом, на территории которого ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы.