Гринпис выступил против разработки шихана Куштау
Экологическая организация Greenpeace выступила против разработки шихана Куштау в Башкирии. Соответствующее заявление организация опубликовала сегодня, 10 марта, на официальной странице во «ВКонтакте».
— В прошлом году шихан отдали Башкирской содовой компании под разработку известняка. Это нарушает российское законодательство: добыча известняка приведет к полному уничтожению мест обитания редких животных и растений. Также это лишает ученых возможности проводить исследования и получать новые данные по такому эталонному объекту, — говорится в сообщении Greenpeace. — Мы присоединяемся к требованиям присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские Шиханы».
Читайте также:Радий Хабиров обсудил с учеными разработку шихана Куштау