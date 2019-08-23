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Каринэ Хабирова подарила школьные принадлежности многодетным семьям из Башкирии

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Общество
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Каринэ Хабирова подарила школьные принадлежности многодетным семьям из Башкирии

В республике продолжается благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня к акции присоединилась Каринэ Хабирова. Супруга руководителя региона приехала в гости к чете Хакимовых. Дина и Марат вместе воспитывают пятерых детей и все собираются в школу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Семье, в которой отец – инвалид третьей группы, сложно собрать детей в школу. Старшему сыну Газизу 15 лет, а младшая дочь Мадина в этом году идет в первый класс. Каринэ Хабирова подарила детям рюкзаки и полный набор канцтоваров. А вот девочке – школьную форму.

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Также Каринэ Хабирова побывала в гостях у семьи Галлямовых из Гафурийского района. Отец семьи пропал. Анна работает кондитером и вот уже два года одна воспитывает троих детей. Старшему 11 лет, младшей в этом году будет 7. Каринэ Хабирова подарила детям рюкзаки с полным комплектом школьных принадлежностей.

Каринэ Хабирова:
«Не у всех есть такая возможность, или могут быть жизненные трудности, которые не дают прийти в магазин и купить форму, рюкзак, тетради и прочее. Хочется, чтобы люди, у которых есть такая возможность, помогли сделать это другим, своим близким, соседям – всем нуждающимся». 
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