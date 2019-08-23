Каринэ Хабирова подарила школьные принадлежности многодетным семьям из Башкирии
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В республике продолжается благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня к акции присоединилась Каринэ Хабирова. Супруга руководителя региона приехала в гости к чете Хакимовых. Дина и Марат вместе воспитывают пятерых детей и все собираются в школу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Семье, в которой отец – инвалид третьей группы, сложно собрать детей в школу. Старшему сыну Газизу 15 лет, а младшая дочь Мадина в этом году идет в первый класс. Каринэ Хабирова подарила детям рюкзаки и полный набор канцтоваров. А вот девочке – школьную форму.
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Каринэ Хабирова:
«Не у всех есть такая возможность, или могут быть жизненные трудности, которые не дают прийти в магазин и купить форму, рюкзак, тетради и прочее. Хочется, чтобы люди, у которых есть такая возможность, помогли сделать это другим, своим близким, соседям – всем нуждающимся».
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