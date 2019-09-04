В Башкирии лабораторные исследования подтвердили гибель 2,5 тысяч пчелосемей из-за пестицидов
Причиной гибели 2,5 тыс. пчелосемей в Башкирии этим летом стали пестициды и агрохимикаты неизвестного происхождения, примененные на полях фермерами, сообщил сегодня на заседании экспертного совета в Курултае и. о. руководителя регионального управления Россельхознадзора Ришат Кутлиматов. Факты массовой гибели пчел были зафиксированы в регионе в июле-августе — в активный период медосбора, когда поля обрабатывались от насекомых. Надзорные органы направили в Саратовскую межобластную ветеринарную лабораторию более 70 проб погибших пчел. Она установила наличие в них пестицидов, но не определила их вид, отметил господин Кутлиматов, сообщает сайт Newsbash.ru.
В России принят перечень разрешенных к применению пестицидов, но продажа агрохимикатов в Башкирии не контролируется. В результате рынок наводнили запрещенные к использованию дешевые препараты, в том числе произведенные в КНР, отметил начальник отдела растениеводства и кормопроизводства минсельхоза Азат Мухаметшин.
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В Башкирии насчитывается 325 тыс. пчелосемей. Факты их гибели зафиксированы в Стерлитамакском, Илишевском, Белебеевском, Мелеузовском, Гафурийском, Миякинском, Дюртюлинском районах. Доля погибших пчелосемей в этих районах варьируется от 1 до 31%. Наибольшие потери — в Стерлитамакском районе.