В Башкирии лабораторные исследования подтвердили гибель 2,5 тысяч пчелосемей из-за пестицидов

Причиной гибели 2,5 тыс. пчелосемей в Башкирии этим летом стали пестициды и агрохимикаты неизвестного происхождения, примененные на полях фермерами, сообщил сегодня на заседании экспертного совета в Курултае и. о. руководителя регионального управления Россельхознадзора Ришат Кутлиматов. Факты массовой гибели пчел были зафиксированы в регионе в июле-августе — в активный период медосбора, когда поля обрабатывались от насекомых. Надзорные органы направили в Саратовскую межобластную ветеринарную лабораторию более 70 проб погибших пчел. Она установила наличие в них пестицидов, но не определила их вид, отметил господин Кутлиматов, сообщает сайт Newsbash.ru.





В России принят перечень разрешенных к применению пестицидов, но продажа агрохимикатов в Башкирии не контролируется. В результате рынок наводнили запрещенные к использованию дешевые препараты, в том числе произведенные в КНР, отметил начальник отдела растениеводства и кормопроизводства минсельхоза Азат Мухаметшин.

По его словам, как правило, их закупают небольшие фермерские хозяйства. С 2011 года с Россельхознадзора сняты полномочия по надзору над ввозом в страну пестицидов. Частично они переданы в Роспотребнадзор, но тот контролирует только качество готовой продукции, пояснила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене башкирского управления Роспотребнадзора Лариса Кильдюшева. Депутаты Курултая намерены выступить с законодательной инициативой в Госдумы по изменению ФЗ о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами — с тем, чтобы вернуть Россельхознадзору прежние контрольные функции. Проект может быть внесен в октябре, когда в Госдуме пройдут дни Республики Башкортостан.

В Башкирии насчитывается 325 тыс. пчелосемей. Факты их гибели зафиксированы в Стерлитамакском, Илишевском, Белебеевском, Мелеузовском, Гафурийском, Миякинском, Дюртюлинском районах. Доля погибших пчелосемей в этих районах варьируется от 1 до 31%. Наибольшие потери — в Стерлитамакском районе.