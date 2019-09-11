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Стала известна дата проведения в Уфе массовых осенних субботников-2019

Добавлено: 11.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Стала известна дата проведения в Уфе массовых осенних субботников-2019

В Уфе в период с 10 сентября по 14 октября будет проводиться осенний месячник по саночистке, благоустройству и озеленению города. Общегородские субботники запланированы на 21 сентября и 5 октября, «санитарные пятницы» – еженедельно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Об этом на оперативном совещании в Администрации города рассказала начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности столицы Ольга Филева.

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Уточняется, что первый субботник 21 сентября приурочен ко Всемирному дню чистоты.
- Воплощая в жизнь принцип «Начни с себя», сотрудники Администрации города традиционно принимают участие во всех субботниках. В этом году мы также сделаем закрепление по районам. Кроме того, в качестве приглашения принять участие в субботнике мы запускаем флешмоб #СДЕЛАЕМ2019. Призываем присоединиться к флешмобу все хозяйствующие субъекты города, – сообщила Ольга Филева.
По ее словам, субботник будет организован в формате чистых игр, чтобы создать на площадках игровую атмосферу и дух соревнования, а также для привлечения команд трудовых коллективов, общественных организаций, учащихся и студентов.
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