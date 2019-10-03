5 октября жители Уфы смогут бесплатно сдать мусор на полигон

В Уфе 5 октября состоится масштабный субботник. В ходе мероприятия проведут уборку, вывезут и утилизируют мусор, сообщает пресс-служба администрации Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Во время проведения месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории города твердые коммунальные отходы от жилищных организаций, от предприятий всех форм собственности принимаются на полигон бесплатно. Городской полигон расположен в поселке Черкассы.



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