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5 октября жители Уфы смогут бесплатно сдать мусор на полигон

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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5 октября жители Уфы смогут бесплатно сдать мусор на полигон

В Уфе 5 октября состоится масштабный субботник. В ходе мероприятия проведут уборку, вывезут и утилизируют мусор, сообщает пресс-служба администрации Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Во время проведения месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории города твердые коммунальные отходы от жилищных организаций, от предприятий всех форм собственности принимаются на полигон бесплатно. Городской полигон расположен в поселке Черкассы.

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