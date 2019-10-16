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Как получить удостоверение многодетной семьи и какие права и льготы оно дает

Добавлено: 16.10.19
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Рубрика: Общество
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Как получить удостоверение многодетной семьи и какие права и льготы оно дает

В Башкирии многодетным семьям выдают удостоверения. Какие права и льготы дает этот документ и как его получить — об этом в  материале.


Это официальный документ, который подтверждает статус многодетности, сообщает пресс-служба Минтруда РБ. Он дает право получить скидки и льготы в музеях, театрах, развлекательных центрах и даже в магазинах. Такой документ разработан в регионе впервые.

В Башкирии начнут выдавать удостоверения многодетным семьям

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В Башкирии начнут выдавать удостоверения многодетным семьям
Получить удостоверение можно в филиале Республиканского центра социальной поддержки населения — выдается в день обращения, если предоставляются все необходимые документы или в любом Многофункциональном центре — в таком случае нужно будет подождать 10 дней.

Какие документы нужно предоставить для получения данного удостоверения? Вот список всех нужных документов: паспорта обоих родителей; свидетельство о браке (или свидетельство о расторжении брака); справка о составе семьи, свидетельства о рождении всех детей (в том числе приемных, усыновленных, взятых под опеку); если есть дети старше 14 лет, то, соответственно, нужны паспорта этих детей. Если в семье есть приемные дети или дети, взятые под опеку, то нужны соответствующие решения муниципальных органов; в случае, если сведения об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании заявления матери, то нужна соответствующая справка, выданная органом ЗАГС. Предоставлять нужно именно подлинники документов — специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения и МФЦ отсканируют их и сразу же вернут заявителям.

В каких магазинах можно получить скидки по новому удостоверению? Как сообщили в пресс-службе Минтруда РБ, в прошлом году в Башкирии заработал проект «Семейный тариф». К нему подключились все города и районы республики. Теперь во многих магазинах можно воспользоваться семейным тарифом.
— Наиболее активными оказались организации Сибая, Кумертау, Белорецкого, Нуримановского и Краснокамского районов — в этих городах и районах введено наибольшее количество семейных тарифов, — сообщили в министерстве.

Министерство планирует в помощь семьям создать интерактивную карту, на которой будет собрана информация о торговых сетях и учреждениях, предоставляющих скидки не только многодетным семьям, но и семьям с одним или двумя детьми. Сейчас сбором такой информации занимается автономная некоммерческая организация по развитию семейных инициатив «Бери пример». Она выявляет точки, где предоставляют скидки, и размещает информацию об этих организациях в социальных сетях. 

Источник: i-gazeta.com
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