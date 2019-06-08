В Башкирии начнут выдавать удостоверения многодетным семьям

Многодетные семьи в Республике Башкортостан будут получать удостоверения. Это делается для повышения общественного статуса многодетных семей. Постановлением Правительства РБ утвержден порядок предоставления удостоверения. Получить документ сможет один из родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Удостоверения планируется выдавать гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, а также беженцам, постоянно проживающим на территории республики. Кроме того, документ смогут оформить и временно проживающие на территории региона иностранцы и лица без гражданства, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При определении права заявителя на получение удостоверения не будут учитываться дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением временного (на период реабилитации и (или) абилитации) пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полного государственного обеспечения); в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; переданные под опеку (попечительство) третьим лицам; находящиеся на воспитании в приемной семье; умершие; достигшие возраста восемнадцати лет.Как сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, удостоверения будут выдавать филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.Для получения удостоверения необходимо предъявить следующие документы:- паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если заявитель состоит в браке, дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность супруга (супруги) заявителя;- свидетельства о рождении детей (в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, приемных) младше 14-ти лет;- паспорт(-а) ребенка (детей) старше 14-ти лет или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;- удостоверение – в случае продления срока его действия или замены;- документы (сведения), подтверждающие состав семьи и совместное проживание заявителя с детьми в Республике Башкортостан, к которым относятся: договор об осуществлении опеки (попечительства) или о приемной семье, действующий на дату подачи заявления (в отношении детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью); решение органа местного самоуправления (выписка из решения) об установлении над ребенком опеки (попечительства); свидетельство об установлении отцовства – в случае, если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство; свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; свидетельство(-а) о смерти родителя (родителей); вступившее в силу решение суда либо соглашение родителей о месте жительства ребенка (детей), заключенное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; вступившее в силу решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских правах) – в отношении детей, у которых один (оба родителя) лишен(-ы) родительских прав (ограничен(-ы) в родительских правах); справка о рождении установленной формы, выданная органом записи актов гражданского состояния, – в случае, если сведения об отце в свидетельстве о рождении ребенка внесены на основании заявления матери; решение суда об установлении факта совместного проживания заявителя с детьми на территории Республики Башкортостан с отметкой о дате вступления этого решения в законную силу; иные документы, подтверждающие проживание членов многодетной (многодетной приемной) семьи на территории Республики Башкортостан, за исключением документов о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Республики Башкортостан, выдаваемых органами регистрационного учета Республики Башкортостан;- документы, подтверждающие согласие заявителя и членов его семьи на обработку их персональных данных;- доверенность, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, – для лица, полномочия которого установлены доверенностью.Выданное удостоверение будет действовать на протяжении одного года, за исключением следующих случаев:- старший ребенок заявителя достиг возраста 18-ти лет (в случае, если в семье заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18-ти лет);- лишение обоих родителей (одного родителя в неполной семье) родительских прав в отношении одного из несовершеннолетних детей (в случае, если в семье заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18-ти лет);- смерть заявителя или смерть одного из троих несовершеннолетних детей;

- передача ребенка на полное государственное обеспечение (за исключением временного (на период реабилитации и (или) абилитации) пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полного государственного обеспечения) (в случае, если в семье заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18-ти лет);

-ограничение родителей (единственного родителя) в родительских правах;

- переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы Республики Башкортостан;

- в семье один из троих детей до 18-ти лет признан эмансипированным;

- расторжение договора об осуществлении опеки или попечительства, в том числе договора о приемной семье.

По истечении одного года заявитель представляет заявление о продлении срока действия удостоверения.