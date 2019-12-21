В Башкирии самое «Трезвое село» получит 500 тысяч рублей

В Республике Башкортостан идет республиканский этап конкурса «Трезвое село - 2019», призванного снизить уровень потребления алкоголя и тем самым сохранить жизнь и здоровье селян. В сельской местности проживает около 40 процентов жителей региона, многие сельские районы испытывают проблемы с нехваткой рабочих мест и небольшими зарплатами, поэтому профилактика пьянства здесь весьма актуальна.





Отбор победителей среди сел республики проходит в три этапа. В этом году в конкурсе участвуют 52 башкирских муниципалитета. Самыми активными борцами с алкоголизмом стали Баймакский и Илишевский районы республики, где на звание «Трезвого села» заявились сразу по 22 деревни.





Первый, районный этап конкурса стартовал 15 августа. Претенденты на звание «Трезвого села района» должны были провести мероприятия по борьбе с алкоголизмом и просветительскую работу. Итоги первого этапа подводит оргкомитет муниципального района на основании оценки разработанными участниками презентационных материалов. Возможна и публичная защита проектов.Второй — республиканский этап проходил с 1 сентября среди победителей муниципальных районов. Прием заявок на завершающий третий этап стартовал 1 декабря. Для определения лучших в населенных пунктах участников конкурса пройдут публичные защиты презентаций и интернет-голосование.На региональный этап прошли 47 деревень, а всего было подано 472 заявки. Победившие в конкурсе сельские поселения получат дипломы Правительства республики и целевое денежное вознаграждение. За первое место полагается приз в полмиллиона рублей, за второе — 250 тысяч, третье — 150 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить только на развитие и решение инфраструктурных проблем выигравшего села. Двенадцать населенных пунктов, вышедших в финал конкурса, награждаются дипломами и денежным сертификатом на сумму по 25 тысяч рублей каждому.

Отметим, что на прошедшей в Уфе в середине декабря стратегической сессии руководителей районных и городских курултаев республики было предложено расширить антиалкогольный конкурс среди сел до «Трезвого города» и «Трезвой республики». Это предложение весьма актуально, ведь проблема злоупотребления спиртными напитками есть и в городах, а социальные проблемы алкоголизма затрагивают многие городские семьи.

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