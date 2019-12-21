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В Башкирии самое «Трезвое село» получит 500 тысяч рублей

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество
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В Башкирии самое «Трезвое село» получит 500 тысяч рублей

В Республике Башкортостан идет республиканский этап конкурса «Трезвое село - 2019», призванного снизить уровень потребления алкоголя и тем самым сохранить жизнь и здоровье селян. В сельской местности проживает около 40 процентов жителей региона, многие сельские районы испытывают проблемы с нехваткой рабочих мест и небольшими зарплатами, поэтому профилактика пьянства здесь весьма актуальна.


Отбор победителей среди сел республики проходит в три этапа. В этом году в конкурсе участвуют 52 башкирских муниципалитета. Самыми активными борцами с алкоголизмом стали Баймакский и Илишевский районы республики, где на звание «Трезвого села» заявились сразу по 22 деревни.

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Первый, районный этап конкурса стартовал 15 августа. Претенденты на звание «Трезвого села района» должны были провести мероприятия по борьбе с алкоголизмом и просветительскую работу. Итоги первого этапа подводит оргкомитет муниципального района на основании оценки разработанными участниками презентационных материалов. Возможна и публичная защита проектов.

Второй — республиканский этап проходил с 1 сентября среди победителей муниципальных районов. Прием заявок на завершающий третий этап стартовал 1 декабря. Для определения лучших в населенных пунктах участников конкурса пройдут публичные защиты презентаций и интернет-голосование.

На региональный этап прошли 47 деревень, а всего было подано 472 заявки. Победившие в конкурсе сельские поселения получат дипломы Правительства республики и целевое денежное вознаграждение. За первое место полагается приз в полмиллиона рублей, за второе — 250 тысяч, третье — 150 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить только на развитие и решение инфраструктурных проблем выигравшего села. Двенадцать населенных пунктов, вышедших в финал конкурса, награждаются дипломами и денежным сертификатом на сумму по 25 тысяч рублей каждому.

Отметим, что на прошедшей в Уфе в середине декабря стратегической сессии руководителей районных и городских курултаев республики было предложено расширить антиалкогольный конкурс среди сел до «Трезвого города» и «Трезвой республики». Это предложение весьма актуально, ведь проблема злоупотребления спиртными напитками есть и в городах, а социальные проблемы алкоголизма затрагивают многие городские семьи.

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Источник: www.i-gazeta.com
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