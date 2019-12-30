В Чишминском районе пройдут похороны Марселя Имангулова - основателя благотворительного проекта «Достучаться до небес»

Похороны уфимца Марселя Имангулова, умершего от рака в израильской клинике, состоятся 1 января в селе Кара-Якупово Чишминского района Башкирии.





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Об этом сообщается на его странице в Инстаграм.Церемония прощания состоится 31 декабря с 17 до 23 часов и с 2 до 9 часов утра 1 января по адресу: Уфа, ул. Гагарина, д.30, кв.2.Вынос тела в 11 утра 1 января.Всех, кто поедет на кладбище, просят сообщить в личные сообщения подруге Марселя Татьяне﻿, чтобы обеспечить транспортом.