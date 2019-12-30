В Чишминском районе пройдут похороны Марселя Имангулова - основателя благотворительного проекта «Достучаться до небес»
Комментарии (0)
Загрузка...
Похороны уфимца Марселя Имангулова, умершего от рака в израильской клинике, состоятся 1 января в селе Кара-Якупово Чишминского района Башкирии.
Читайте также:После продолжительной болезни умер Марсель Имангулов - автор благотворительного проекта «Достучаться до небес»
Церемония прощания состоится 31 декабря с 17 до 23 часов и с 2 до 9 часов утра 1 января по адресу: Уфа, ул. Гагарина, д.30, кв.2.
Вынос тела в 11 утра 1 января.
Всех, кто поедет на кладбище, просят сообщить в личные сообщения подруге Марселя Татьяне, чтобы обеспечить транспортом.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
www.bashinform.ru
Загрузка...
Читайте также
Общество
После продолжительной болезни умер Марсель Имангулов - автор благотворительного проекта «Достучаться до небес»
Спорт
В Чишминском районе пройдет открытое первенство по самбо
Происшествия
Авария в Чишминском районе: на трассе перевернулся грузовик с кирпичами
Происшествия
Авария в Чишминском районе: в кювет опрокинулись сын и отец
Спорт
В Башкирии пройдут Всероссийские детские соревнования по сноуборду
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковое авто: погибла женщина
Это интересно
Как будем отдыхать в новогодние праздники 2019 года
Происшествия
В Чишминском районе на элеваторе загорелась гречиха