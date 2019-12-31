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В Минтруде Башкирии рассказали, как с начала 2020 года изменятся правила предоставления денежной выплаты на детей

Добавлено: 31.12.19
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Рубрика: Общество
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В Минтруде Башкирии рассказали, как с начала 2020 года изменятся правила предоставления денежной выплаты на детей

С 1 января 2020 года изменятся правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, напомнили в Минтруде Башкирии.


«Среднедушевой доход семьи для назначения выплаты вырастет со следующего года до двух величин прожиточного минимума трудоспособного населения в Башкирии за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением этой выплаты, — пояснила пресс-секретарь Минтруда региона Роза Кузьменко. — Таким образом, право на получение выплаты с 1 января будут иметь многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает 20 868 рублей (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в республике на II квартал 2019 года, — 10 434 рубля), или 104 340 рублей в месяц на семью из пяти человек».Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2017 года, в возрасте до трех лет включительно, останется прежним — 8993 рубля.

Для того чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов членов семьи (мама, папа, дети) за последние три месяца, разделить ее на 3, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная величина не превышает 20 868 рубля, то семья имеет право на получение данной меры социальной поддержки.

Необходимо только учесть, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычетов налогов. То есть при подсчете доходов следует учитывать начисленные, а не выплаченные суммы.

Если семья считает, что она может претендовать на такую выплату, то ей необходимо обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Кроме того, подать заявление на получение выплаты можно также через МФЦ.

«Эта мера поддержки, равно как и ежемесячная денежная выплата на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года (критерием для назначения которой с нового года также станут два прожиточных минимума), реализуется в рамках национального проекта «Демография», — добавила Роза Кузьменко.
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Источник: www.bashinform.ru
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