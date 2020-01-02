Российским водителям со 2 января 2020 года разрешили не возить с собой полис ОСАГО

Российским автомобилистам, оформившим полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в электронном виде, теперь необязательно иметь при себе распечатку документа. Данное постановление правительства вступило в силу 2 января.





«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — сообщается на сайте «Парламентской газеты».

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Согласно постановлению, сотрудник дорожно-постовой службы может проверить, заключен ли договор ОСАГО, в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.При этом данная норма появилась в федеральном законе об ОСАГО с мая 2019 года. Однако в положении ПДД до последнего времени было прописано, что водителям нужно возить с собой копию электронного полиса исключительно в бумажном виде.