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Российским водителям со 2 января 2020 года разрешили не возить с собой полис ОСАГО

Добавлено: 02.01.20
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Рубрика: Общество
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Российским водителям со 2 января 2020 года разрешили не возить с собой полис ОСАГО

Российским автомобилистам, оформившим полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в электронном виде, теперь необязательно иметь при себе распечатку документа. Данное постановление правительства вступило в силу 2 января.


«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — сообщается на сайте «Парламентской газеты».

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Согласно постановлению, сотрудник дорожно-постовой службы может проверить, заключен ли договор ОСАГО, в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

При этом данная норма появилась в федеральном законе об ОСАГО с мая 2019 года. Однако в положении ПДД до последнего времени было прописано, что водителям нужно возить с собой копию электронного полиса исключительно в бумажном виде.

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Источник: ura.news
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