Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Путин освободил автомобилистов от обязательного техосмотра

Путин освободил автомобилистов от обязательного техосмотра

16:49, 02 июл 2021

Российским автомобилистам больше не придется подтверждать прохождение техосмотра при оформлении полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон, вступающий в силу 22 августа, опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, при получении полиса ОСАГО автомобилист более не обязан проводить полный техосмотр своего транспортного средства. До принятия данного закона обязательное страхование автомобилей в стране проводилось только при условии государственного технического осмотра.

Ранее сообщалось о том, что Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: