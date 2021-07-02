Путин освободил автомобилистов от обязательного техосмотра

16:49, 02 июл 2021

Российским автомобилистам больше не придется подтверждать прохождение техосмотра при оформлении полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.







Закон, вступающий в силу 22 августа, опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, при получении полиса ОСАГО автомобилист более не обязан проводить полный техосмотр своего транспортного средства. До принятия данного закона обязательное страхование автомобилей в стране проводилось только при условии государственного технического осмотра.



Ранее сообщалось о том, что Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян.





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