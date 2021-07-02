Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян

13:57, 02 июл 2021

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.







«Слова «медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях независимо от правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования», — указано в документе. Изменения вносятся в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Документ разрешает медучреждениям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Согласно документу, обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.





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