Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян
13:57, 02 июл 2021
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Слова «медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях независимо от правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования», — указано в документе. Изменения вносятся в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Документ разрешает медучреждениям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Согласно документу, обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.