В России техосмотр для ОСАГО станет необязательным

16:27, 15 июн 2021

Депутаты Госдумы приняли окончательное решение об отмене требования подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. ГИБДД, автостраховщики и Банк России поддержали это решение.







Соответствующие изменения будут внесены в закон «О безопасности дорожного движения» и начнут действовать с 22 августа 2021 года. До этого момента оформление полиса ОСАГО будет осуществляться в прежнем порядке - при наличии справки о прохождении техосмотра.



По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, привязка техосмотра к ОСАГО привела к возникновению незаконного бизнеса. Свою роль также сыграл недостаток станций технического осмотра, из-за чего водители просто не могли вовремя пройти осмотр транспортного средства.

Следующим шагом МВД России предлагает сделать отмену обязательного технического осмотра личных авто. Изменения при этом не должны коснуться транспорта, занимающегося пассажирскими и грузовыми перевозками и служебных автомобилей.





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