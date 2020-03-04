В Уфе водитель маршрутки возит отличников бесплатно

В столице Башкирии автобусе, который следует по маршруту №298, пассажиры обнаружили милое объявление. В нем говорится, что всем отличникам, которые получили пять в школе –проезд бесплатный. Для этого нужно лишь показать дневник водителю.





«Получил пятерку сегодня? Покажи водителю дневник. Отличнику сегодня проезд бесплатно», — гласит надпись.



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Фото: Роксана Хасанова

Фотографией в социальных сетях поделилась уфимка Роксана Хасанова, отметив, что это вызывает уважение.