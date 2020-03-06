Жена Главы Башкирии Каринэ Хабирова, рассказала в интервью о питании мужа, воспитании детей и начале отношений

Супруга главы Башкирии рассказала некоторые подробности совместной жизни известной четы в интервью журналу «Уфа». Публикуем самые интересные моменты беседы







Каринэ Хабирова не готовилась быть первой леди

Супруга Радия Фаритовича призналась, что никогда не стремилась к статусу первой леди. Ей нравилась профессия врача.

— Сказать, что я к этому как-то особенно готовилась, нельзя. На самом деле я никогда не думала, что попаду в такое положение, у меня была совершенно другая деятельность. Я врач — стоматолог-ортодонт, всегда занималась этим. Работала в одной из лучших клиник Москвы, любила свою работу, гордилась ей. Потом ушла в декрет, а через год мы переехали в Уфу. И мне было интересно погружаться в неизвестные прежде культуру, традиции, обычаи — поездки по республике меня обогащают, с удовольствием знакомлюсь с новыми местами и новыми людьми, — говорит супруга главы.

— Моя семья имела много знакомых в маленьком городе. Помогать людям было для нас образом жизни. Благотворительность — это не только, когда ты помогаешь незнакомым людям. Прежде всего, нужно смотреть вокруг. У каждого из нас есть соседи, знакомые, которым приходится время от времени помогать. Думаю, многие так живут. Но не любят рассказывать об этом, считая, что хвастаться плохо. Я придерживаюсь другого мнения. Мы должны об этом говорить, чтобы другие узнали и брали пример, только тогда взаимопомощь станет нормой жизни. Это способ оздоровить общество. Мы должны показывать это своим детям, чтобы благотворительность и помощь нуждающимся становилась и для них естественным образом жизни, — говорит Каринэ Владимировна.

— Не совсем понятно ему было, но потом понял. Учеба и карьера для меня никогда не были основными целями в жизни. В первую очередь я — женщина. Нужно поддержать в себе эту энергию. Только после этого я смогу дать что-то своему мужу, детям и принести какую-то пользу для общества. Все остальное уже складывается после того, как ты достиг своего внутреннего состояния, — говорит супруга главы.

— Не могу говорить об этом как эксперт, потому что мои дети еще не выросли, чтобы посмотреть на результаты моего воспитания. Единственное, считаю, что детей необходимо в первую очередь любить. Любить не значит баловать. Нужно найти грань разумного. У старшего гаджеты уже не отберешь, они нужны для учебы. Подростки — практически сформировавшиеся личности, любой запрет воспринимают как посягательство на их личное пространство. Приходится с этим считаться. Старший сын — очень заботливый и любящий брат. Разрешает младшему его кусать, бить, с удовольствием с ним возится, проявляет определенную снисходительность. А поначалу, наверное, какая-то ревность возникала, но сейчас даже делает мне замечание, что я уделяю мало времени малышу. «Для тебя важнее приготовить еду, чем побыть с ребенком», — говорит он мне иногда. Поучает. Дети — наши самые искренние учителя, и действительно их надо слушать. В любом возрасте они преподносят нам уроки, — говорит Каринэ.









Каринэ Хабирова ведет очень активную волонтерскую деятельность — она помогает больным детям, устраивает в семьи ребят из детдома и организует встречи для многодетных мам.Когда Каринэ Владимировна познакомилась со своим будущим супругом, она уже активно занималась волонтерской деятельностью. И он смотрел на нее «странно».Недавно Каринэ Хабирова лишила младшего сына всех гаджетов — никаких мультиков, никаких виртуальных игр. Она говорит, что со стороны выглядит строгой мамой.

О питании главы

Однажды в своем аккаунте в социальных сетях Каринэ Владимировна выложила фотографию выпечки. Пользователи сошлись во мнении, что это башкирская кухня. Но оказалось, что это пирожки с вишней из цельнозерновой муки для поддержания фигуры. Но нередко на столе Радия Хабирова появляются и национальные блюда.

— Башкирская кухня действительно очень вкусная, причем во всех районах разная. Знаю уже несколько видов зур-бэлишей, учпочмаков, губадии и кыстыбыя и всего остального. В каждом районе и рецепт приготовления, и способ подачи разные. Сама готовлю супы. До переезда в Уфу научилась делать вареники с сырой картошкой, которые готовят только в Башкирии. Это блюдо мамы Радия Фаритовича. Осваивала его непросто: звонила родственникам, спрашивала советы, уточняла тонкости — оказалось, картошку нужно резать по-особенному, лучше использовать при этом тяпку, — вспоминает Хабирова.

Фото: k.khabirova / vk.com