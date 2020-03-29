В Уфе в первый день карантина устроили вечеринку

Несмотря на постановление правительства, которое обязывает закрывать все развлекательные заведения по всей стране, в Уфе в первый день карантина решили организовать вечеринку.







Сами организаторы назвали ее «антикарантинной». В клубе Room, который располагается в центре города, собрались сотни молодых людей. Но долго танцевать у них не получилось — в развлекательное заведение заглянул наряд полиции.



Директор ответил просто — всех законов перечитать не может и вообще где-то было разрешение. Теперь клубу грозит большой штраф. Не повторяйте таких ошибок — как поется в известной песне, «я боюсь, что завтра не проснемся — никаких больше вечеринок».