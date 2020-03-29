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В Уфе в первый день карантина устроили вечеринку

Добавлено: 29.03.20
Просмотров: 19
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе в первый день карантина устроили вечеринку

Несмотря на постановление правительства, которое обязывает закрывать все развлекательные заведения по всей стране, в Уфе в первый день карантина решили организовать вечеринку.



Сами организаторы назвали ее «антикарантинной». В клубе Room, который располагается в центре города, собрались сотни молодых людей. Но долго танцевать у них не получилось — в развлекательное заведение заглянул наряд полиции.

Директор ответил просто — всех законов перечитать не может и вообще где-то было разрешение. Теперь клубу грозит большой штраф. Не повторяйте таких ошибок — как поется в известной песне, «я боюсь, что завтра не проснемся — никаких больше вечеринок».


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Источник: news102.ru
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