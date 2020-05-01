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Республиканская программа «Жилстройсбережения» высоко оценена на федеральном уровне

Рубрика: Общество
Республиканская программа «Жилстройсбережения» высоко оценена на федеральном уровне

На днях состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи, посвященное вопросам регулирования жилищных сбережений, организатором которого выступила «Ассоциация банков России».



В совещании приняли участие - председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, заместитель директора Московской школы экономики МГУ, академик РАН Виктор Полтерович, представители администраций регионов Российской Федерации, единого института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» и кредитных организаций. От Республики Башкортостан – заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин, управляющий Отделением – Национальным банком по РБ Марат Кашапов и руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ РБ Евгений Декатов.

Участникам совещания был представлен успешный опыт реализации программы накопительной ипотеки «Жилстройсбережения» в Республике Башкортостан.

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- В настоящий момент более 2200 семей уже улучшили свои жилищные условия, еще порядка 8000 граждан продолжают накапливать в программе. В настоящее время отрабатывается возможность соединения механизмов жилстройсбережений с федеральными программами поддержки ипотеки (такими, например, как «семейная» и «сельская» ипотека, а также новая программа ипотеки под 6,5% годовых). Такие меры позволят оказать дополнительную поддержку гражданам и строительному сектору в период неблагоприятного воздействия новой коронавирусной инфекции», – сообщил в своем выступлении Евгений Декатов.
Федеральные эксперты – участники совещания отметили, что опыт Республики Башкортостан демонстрирует наиболее эффективный для бюджета механизм государственной поддержки граждан, приобретающих жилье с помощью ипотечного кредитования, и его необходимо использовать в качестве стандартизированного механизма запуска ипотечно-накопительных программ в других регионах. Это будет прямым образом способствовать реализации задач «майского» указа Президента России по увеличению объемов жилищного строительства и снижению ипотечной ставки.

Кроме того, сообщается, что комитетом Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку в настоящее время разрабатывается законопроект о стимулировании долгосрочных жилищных сбережений граждан, во многом основанный на практическом опыте Республики Башкортостан. На данный момент программы, помогающие населению накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке, также реализуются еще в нескольких субъектах Российской Федерации.


Напомним, по условиям программы «Жилстройсбережения», граждане открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в одном из банков-партнеров. К ежемесячному взносу гражданина из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. С учетом бюджетной премии - эффективная процентная ставка по вкладу может достигать 20% годовых и выше.

Участники республиканской программы, накопившие первоначальный взнос, получают право оформления ипотечного кредита по ставке 5,5-7% годовых. С помощью программы можно купить квартиру или любую другую жилую недвижимость, а также построить собственный дом или приобрести земельный участок для индивидуального жилья. Добавим, что средства жилстройсбережений могут быть направлены на погашение ранее взятой ипотеки.


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Источник: sterlegrad.ru

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