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Из Якутии в Башкирию вылетели еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Из Якутии в Башкирию вылетели еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

В Башкирию вылетели еще двести вахтовиков с Чаяндинского месторождения, где более трех тысяч работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперштабе республики.



— Сегодня утром из аэропорта Талакан вылетели в Уфу еще два спецрейса, — рассказали в оперштабе. — Домой возвращаются ещё 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта, отсутствуют признаки ОРВИ и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные.

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На самом месторождении развернули мобильный лагерь МЧС с сортировочным центром и реанимационным отделением. Также там появился полевой медпункт и пункт временного содержания.

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Источник: ufa1.ru

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