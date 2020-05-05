Из Якутии в Башкирию вылетели еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

В Башкирию вылетели еще двести вахтовиков с Чаяндинского месторождения, где более трех тысяч работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперштабе республики.
— Сегодня утром из аэропорта Талакан вылетели в Уфу еще два спецрейса, — рассказали в оперштабе. — Домой возвращаются ещё 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта, отсутствуют признаки ОРВИ и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные.
На самом месторождении развернули мобильный лагерь МЧС с сортировочным центром и реанимационным отделением. Также там появился полевой медпункт и пункт временного содержания. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram