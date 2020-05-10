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Вахтовик из Башкирии рассказал, что заставило рабочих выйти на забастовку

Рубрика: Общество
Вахтовик из Башкирии рассказал, что заставило рабочих выйти на забастовку

Житель Нефтекамска Дамир М., работавший вахтой в Якутии, объяснил, что заставило людей выйти на забастовку.



Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что порядка двух тысяч вахтовиков, среди которых достаточно жителей Башкирии, устроили забастовку на месторождении полезных ископаемых в Якутии. Рабочие пожаловались, что не могут отпустить домой из-за ситуации с коронавирусом. Позже работодатель начал постепенно отправлять вахтовиков домой на самолетах. Помощь ему оказывали главы Якутии и Башкирии. Сейчас вахтовиков, прибывших в Башкирию, отправляют на обсервацию.

Вахтовиков прибывших из Якутии разместили в обсерваторе Мечетлинского района

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- Забастовка обоснована. Нас удерживали на работе и не отпускали домой. Нам ничего толком не объясняли, ответов на вопросы не было. Но слава Богу нас услышали. Новый генеральный директор начал принимать меры, чтобы нас увезли домой, - объяснил молодой человек.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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