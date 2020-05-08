Вахтовиков прибывших из Якутии разместили в обсерваторе Мечетлинского района
Главный врач центральной больницы Месягутово сообщил, что в обсерватор Мечетлинского района поместили 20 вахтовиков прибывших из Якутии.
Он отметил, что в медучреждении пациенты проведут 21 день и если будет все в порядке их отправят домой. Высокая температура сейчас у них не наблюдается.
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«Прибыла первая группа из 20 человек. Как вы знаете, там сложилась непростая ситуация по коронавирусной инфекции и главой региона Радием Хабировым принято решение забрать вахтовиков из республики домой. Прежде чем увидеть своих родных, рабочие проведут время в подготовленном для них обсерваторе в Мечетлинском районе», — говорится в заявлении Валерия Трофимова.Напомним, в Башкирии мама отказалась от новорожденного с подозрением на коронавирус
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