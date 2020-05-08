В Башкирии мама отказалась от новорожденного с подозрением на коронавирус

Софья Алешина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики сообщила, что в Республиканском клиническом перинатальном центре примерно месяц тому назад мама отказалась от ребенка. Врачи заподозрили у новорожденного коронавирус.



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У малыша сегодня возьмут очередной анализ на COVID-19.В республиканском Минздраве разъяснили, что результат первого анализа отрицательный, но очень высока вероятность, что результат ложноположительный.В целом состояние малыша стабильно хорошее.