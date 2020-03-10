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Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать

Добавлено: 10.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать

8 марта в районную больницу Татышлинского района обратилась местная жительница. 27-летняя женщина попросила спасти её новорожденного ребёнка, который уже был в бездыханном состоянии. История рождения и смерти малыша поразила врачей.

Издание UfacityNews.ru сообщает, что женщина родила малыша 3 марта в бане. Видимо, в этот момент роженица была одна, поэтому просто оставила новорожденного в предбаннике. Только через пять дней молодая мама вспомнила о своей малышке.

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8 марта женщина принесла мертвую девочку в больницу с просьбой спасти ребёнка. Медики поспешили сообщить о произошедшем в полицию, которые изъяли с места происшествия улики: тазики и одежду девушки. Новоиспеченную мать положили в больницу, а тело её ребёнка направлено на судмедэкспертизу.  

Источник: bash.news
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