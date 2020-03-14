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Стали известны подробности о жительнице Татышлинского района, которая оставила в бане новорожденного малыша

Добавлено: 14.03.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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Стали известны подробности о жительнице Татышлинского района, которая оставила в бане новорожденного малыша

Уже несколько дней Башкирия обсуждает громкую историю, случившуюся в Татышлинском районе. Там жительница села Верхние Татышлы 3 марта родила младенца в бане, а потом оставила его там и ушла.



8 марта 27-летняя женщина пришла в местную больницу и принесла с собой бездыханное тельце малыша. Родился ли ребенок мертвым, или мать оставила его умирать, сейчас выясняют следователи: они осмотрели место происшествия и отправили труп младенца на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину его смерти.

Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать

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Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать
Как рассказали «Комсомолке» в сельсовете, 27-летняя Алина Ч. (имя изменено – ред.) уже воспитывает в одиночку пятилетнюю дочь и всегда числилась на хорошем счету, как работящая, скромная и прилежная женщина и примерная мать.
- Хорошая она женщина, рано без матери осталась, всю жизнь прожила с отцом, потом появилась мачеха. Так она материнской ласки и не видела. Мужа тоже у нее не было, но за помощью она к нам никогда не обращалась, всегда сама справлялась, - рассказали в сельской администрации.
Позже оказалось, что сначала у Алины муж был, но он ушел из семьи, оставив жену с маленькой дочкой на руках. После декрета женщина устроилась продавцом в местный сетевой супермаркет. Сейчас Алина находится дома и ожидает окончания доследственной проверки, после которой следователи примут процессуальное решение.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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