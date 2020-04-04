В Башкирии у снятого с поезда вахтовика коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус снятого с поезда «Уфа – Сибай» 26-летнего пассажира отрицательный, сообщил сегодня врио главы администрации района Андрей Иванюта на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».







«Хорошая новость для нас. У мужчины, который в тяжёлом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус –отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром.



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