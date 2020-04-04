В Башкирии у снятого с поезда вахтовика коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус снятого с поезда «Уфа – Сибай» 26-летнего пассажира отрицательный, сообщил сегодня врио главы администрации района Андрей Иванюта на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
«Хорошая новость для нас. У мужчины, который в тяжёлом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус –отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром.
Сейчас пациент по-прежнему находится в Белорецкой инфекционной больнице, его состояние – среднее. Желаю ему скорейшего выздоровления!» — написал Андрей Иванюта.
Ранее республиканские СМИ сообщали, что ночью 2 апреля на станции Инзер пассажир поезда пожаловался на плохое самочувствие. Ранее мужчина контактировал с заболевшим коронавирусом, было принято решение об экстренной госпитализации.
Напомним, Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram