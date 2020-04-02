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В Башкирии с поезда сняли вахтовика с подозрением на коронавирус

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии с поезда сняли вахтовика с подозрением на коронавирус

Мужчина ранее контактировал с человеком, у которого был подтвержден COVID-19.



В ночь на четверг, 2 апреля, в поезде Уфа - Сибай бригада скорой медицинской помощи осмотрела 26-летнего мужчину, который пожаловался на недомогание и повышенную температуру. По словам пассажира, он возвращался с вахты, сам за границей не был, но контактировал с человеком, у которого новый вирус подтвердился.

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В поезде находились 116 человек, из них двое - дети.

В Минздраве республики сообщили, что информация соответствует действительности.
"Пациент с подозрением госпитализирован. Контактные лица установлены", - прокомментировали в ведомстве.
Стало известно, почему в Башкирии не проверяют пассажиров автобусов и поездов на коронавирус

Источник: Вся Уфа
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