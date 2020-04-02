В Башкирии с поезда сняли вахтовика с подозрением на коронавирус
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Мужчина ранее контактировал с человеком, у которого был подтвержден COVID-19.
В ночь на четверг, 2 апреля, в поезде Уфа - Сибай бригада скорой медицинской помощи осмотрела 26-летнего мужчину, который пожаловался на недомогание и повышенную температуру. По словам пассажира, он возвращался с вахты, сам за границей не был, но контактировал с человеком, у которого новый вирус подтвердился.
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В Минздраве республики сообщили, что информация соответствует действительности.
"Пациент с подозрением госпитализирован. Контактные лица установлены", - прокомментировали в ведомстве.Стало известно, почему в Башкирии не проверяют пассажиров автобусов и поездов на коронавирус
Источник: Вся Уфа
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