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Более 200 вахтовиков из Башкирии оказались заражены коронавирусом в Якутии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Более 200 вахтовиков из Башкирии оказались заражены коронавирусом в Якутии

Более чем у 200 вахтовиков из Башкирии, работавших на Чаяндинском месторождении «Газпрома» в Якутии, где произошла вспышка нового коронавируса, диагностирован COVID-19, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.



10 из них вернулись в республику, COVID-19 у них диагностирован после прибытия. Еще около 200 инфицированных остаются в Якутии — Роспотребнадзор запретил их возвращение в регион. Власти Башкирии проинформировали Роспотребнадзор о готовности принять всех 1,8 тыс. вахтовиков, в том числе заболевших, сообщил Ринат Баширов. Пока в регион вернулись около 1,2 тыс. работавших на Чаяндинском месторождении, сегодня ожидается прибытие еще 140 человек, завтра — 103. Они размещаются в обсерваторах на базе домов отдыха, санаториев и гостиниц.

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По словам главы минздрава республики Максима Забелина, срок обсервации для прибывших будет увеличен, вероятнее всего, с 14 до 28 дней.

Глава региона Радий Хабиров поручил добиться возвращения в республику всех инфицированных вахтовиков. «Надо обращаться и требовать, чтобы их вернули сюда. Пишите письма, обращайтесь. Мы успокоимся тогда, когда все к нам приедут»,— заявил он.

Транспортировку и размещение вахтовиков оплачивает работодатель.
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Источник: www.kommersant.ru

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