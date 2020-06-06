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Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова дала интервью на федеральном канале | видео

Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова дала интервью на федеральном канале | видео

Уфа | 06 июн 2020 | 21:05

Сегодня, 6 июня, в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ ведущие обсудили приговор по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя, совершенном в конце октября 2018 года в здании отдела по вопросам миграции Уфимского райотдела полиции.



В качестве обвиняемых по делу были привлечены бывшие начальник райотдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник Кармаскалинского райотдела полиции Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

Напомним, апелляционная коллегия Верховного суда Башкирии на этой неделе оправдала двух подсудимых по данному делу Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а третьему - Павлу Яромчуку снизила срок заключения с шести до четырех лет.

Потерпевшая Гульназ Фатхлисламова до сих пор избегала интервью, появляясь перед журналистами только в суде. Но на сей раз она сделала исключение и ответила на вопросы телеведущих.

Полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы, полностью оправдали в суде

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Девушка подтвердила, что не согласна с последним решением суда и будет подавать кассационную жалобу.

Очень волнуясь, она подтвердила, что стала жертвой преступления, которое совершили все трое подсудимых. По словам девушки, она приехала на встречу, подчинившись приказу вышестоящего руководства, а когда потом хотела уйти, ей не дали этого сделать.

Она пояснила, что не позволяла себе ничего лишнего, что могло спровоцировать насильников, а те фотографии, которые были растираживаны в СМИ, были сделаны в примерочной во вреемя покупки платья.


- Я много раз задавала себе вопрос, почему они совершили со мной такое, зная, кто мой отец (Гульназ - дочь нынешнего вице-премьера правительства РБ Ирека Сагитова, который ранее руководил ОМОНом - ред.), но так и нее смогла ответит на этот вопрос, - пояснила она.


Гульназ поблагодарила за поддержку всех, кто был рядом с ней в самые трудные времена и верил ей, - своих родителей и адвоката Ирина Валиеву.

Источник: mkset.ru
Фото: скриншот видео

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