Полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы, полностью оправдали в суде

| 03 июн 2020 | 11:41

Сегодня, 3 июня, судебная коллегия Верховного суда огласила постановление по итогам рассмотрения апелляционных жалоб участников секс-скандала в отделе МВД Уфы.







Двое фигурантов дела полностью оправданы – бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, ранее приговоренные к семи годам колонии общего режима.



Кроме того, суд смягчил приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку – с шести до четырех лет колонии общего режима, передает из здания суда корреспондент «Вестей».

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Напомним, в октябре 2018 года дознаватель отдела МВД по Уфимскому району заявила о групповом изнасиловании. Трое полицейских и сама потерпевшая были уволены из правоохранительных органов. Ранее суд приговорил обвиняемых в совокупности к 20 годам лишения свободы.