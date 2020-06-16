В Башкирии скончался Сергей Краснов, народный художник республики

| 16 июн 2020 | 14:38

В Уфе на 72-м году ушёл из жизни народный художник республики, действительный член РАХ, мастер с мировым именем Сергей Краснов.



Сергея Борисовича Краснова считают представителем «фантастического реализма», мастером аэроландшафтов, приверженцем интеллектуальной живописи. Отмечается большая информированность художника, начиная от мифологии и фольклора до современных научных гипотез, объясняющих происхождение и строение вселенной.







Сергей Краснов родился 31 августа 1948 года в Уфе. Образование получил в Уфимском педагогическом училище № 2, творческих мастерских Академии художеств ССС. Член Союза художников СССР и России. Участник республиканских, декадной, зональных, региональных, всероссийских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок. Сергей Борисович — действительный член Российской Академии Художеств, заслуженный и народный художник Башкортостана.

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Произведения Сергея Краснова хранятся в БГХМ им. М.В.Нестерова, а также в государственных музеях и частных коллекциях в России, Европе, Израиле, США.ГТРК «Башкортостан» выражает соболезнования близким, родным и почитателям таланта покойного.





Фото: museum-ufa.ru