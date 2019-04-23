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В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев

Сегодня после продолжительной болезни на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев, сообщает сайт Newsbash.ru.

Башкирский поэт, литературовед, депутат. Равиль Бикбаев был председателем Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания - Курултая РБ. Народный поэт РБ, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, премий имени Г. Саляма, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Почетный гражданин города Уфы, член-корреспондент Академии наук РБ.

Награжден орденами Почета, Дружбы, Салавата Юлаева и «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Один из авторов Гимна РБ.

Равиль Тухватович Бикбаев родился 12 декабря 1938 в деревне Верхне-Кунакбаево Оренбургской области. Башкирский поэт, литературовед, депутат, был председателем Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Народный поэт Башкортостана (1992 год), доктор филологических наук (1996 год), профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1992 год), заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Почетный гражданин города Уфы (1999 год), Член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (2009 год). Один из авторов Гимна Республики Башкортостан.

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