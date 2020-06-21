Гидрометцентр России составил прогноз погоды на июль 2020 года

| 21 июн 2020 | 11:15

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объявила "Российской газете", в середине лета на территории страны предстоит теплая погода. Показатели температуры будут выше нормы в Поволжье. В Москве и Московской области число осадков будет меньше нормы. На юге страны предстоит жаркая погода, до +33 градусов.







В середине лета в столице температура будет повышаться до +28 градусов днем, а ночью до +12, +17. Вопреки тому, что июль признают наиболее дождливым периодом года, в этом году количество осадков предвидится менее нормы.



В Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном районах страны в июле, напротив, будет не жарко. Ниже нормы показатели ожидаются в южных районах Тюменской области, в Кургане, Томске, Новосибирске, Омске, Кузбассе и Алтае. В Хабаровске и Приморье показатели будут в рамках нормы, местами ниже.



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На южных территориях Урала и Дальнего Востока температура составит до +28 градусов, а в Сибири до +27 градусов.Однако, как пояснили в Гидрометцентре, информация предварительная, к концу месяца будут более точные данные.