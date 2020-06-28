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Хабиров показал остатки былой силы подняв несколько раз две 16-килограммовые гири

Хабиров показал остатки былой силы подняв несколько раз две 16-килограммовые гири

| 28 июн 2020 | 13:18

Накануне в Уфе на набережной прошел праздничный фестиваль "Мы вместе", посвященный Дню молодежи, в котором принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров. Он решил показать молодому поколению пример физической силы и выносливости – и с легкостью несколько раз поднял две 16-килограммовые гири.



— Это, на самом деле, остатки той силы, когда мы были молодыми. Я, когда в армии служил, вот так играл с двухпудовыми гирями, по 32 килограмма в каждой руке было. Времена проходят, мы не молодеем, но задор остался, - откровенно признался Радий Хабиров.

- Берегите силу смолоду, друзья, - подытожила ведущая мероприятия.

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Также руководитель республики отметил, что теперь праздник молодежи будет ежегодно праздноваться именно на набережной, а тем молодым людям, которые отличились, правительство будет вручать награды.



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Источник: www.ufa.kp.ru

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