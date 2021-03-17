Радий Хабиров поделился в соцсетях фотографией поделки сына

| 17 мар 2021 | 19:10

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 марта, опубликовал на своих страницах в социальных сетях фотографию поделки своего сына. Руководитель региона отметил, что теперь застрахован «от нечистой силы и дурного глаза».







«Можете не верить – но чиновники тоже люди и у них тоже есть свои слабости. Вот – сын сам смастерил этот танк и подарил мне. Как на него посмотрю – понимаю, что от нечистой силы и дурного глаза я застрахован», – прокомментировал он.



Глава Башкирии часто делится мыслями и фотографиями в социальных сетях. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров поделился размышлениями о самой трудной части работы руководителям. По его мнению, это оценка ситуации и выбор эффективных мер реагирования.

Также политик отметил, что на Кумертауском авиастроительном заводе принято важнейшее решение о покупке пожарно-спасательного вертолета КА-32 у предприятия.





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Фото: со страницы Радия Хабирова