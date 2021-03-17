Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров поделился в соцсетях фотографией поделки сына

Радий Хабиров поделился в соцсетях фотографией поделки сына

Радий Хабиров поделился в соцсетях фотографией поделки сына

| 17 мар 2021 | 19:10

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 марта, опубликовал на своих страницах в социальных сетях фотографию поделки своего сына. Руководитель региона отметил, что теперь застрахован «от нечистой силы и дурного глаза».

«Можете не верить – но чиновники тоже люди и у них тоже есть свои слабости. Вот – сын сам смастерил этот танк и подарил мне. Как на него посмотрю – понимаю, что от нечистой силы и дурного глаза я застрахован», – прокомментировал он.

Глава Башкирии часто делится мыслями и фотографиями в социальных сетях.  Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров поделился размышлениями о самой трудной части работы руководителям. По его мнению, это оценка ситуации и выбор эффективных мер реагирования.

Также политик отметил, что на Кумертауском авиастроительном заводе принято важнейшее решение о покупке пожарно-спасательного вертолета КА-32 у предприятия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: