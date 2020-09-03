В Башкирском аграрном университете разработали кардиопротекторный препарат для спортивных лошадей

Уфа | 03 сен 2020 | 10:05

Ученые факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета разработали препарат для спортивных лошадей на основе глицирризиновой кислоты.







Лекарство обладает кардиопротекторными свойствами, что важно для здоровья благородных животных: из-за участия в скачках и различных соревнованиях они подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Препарат абсолютно безвреден, так как получен из лекарственного растительного сырья – корней солодки.

– Прежде, чем проводить исследования на лошадях, мы оценили, как глицирризиновая кислота действует на лабораторных крыс, – рассказывает один из авторов, ассистент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, кандидат ветеринарных наук Ильдар Гатиятуллин. – Удалось выяснить, что она оказывает положительное влияние на гистологическую картину миокарда подопытных экземпляров. Профилактическое применение этой кислоты в течение двух недель до введения адреналина полностью предотвращало гибель маленьких пациентов.









В результате проведенного лечения с применением глицирризиновой кислоты лошади уже на вторые-третьи сутки демонстрировали повышение аппетита, а на четвертый день улучшение работоспособности. Они стали более активными, улучшился их мышечный тонус. При исследовании кожи у выздоравливающих животных было отмечено увеличение ее эластичности, а ночные отеки исчезли. Гематологические и биохимические исследования крови в конце проведенного лечения подтвердили нормализацию обмена веществ.

– Практические предложения по применению глицирризиновой кислоты в спортивном коневодстве при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы вошли в список рекомендаций, утвержденных научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, – отметил декан факультета Георгий Базекин.

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Фото: pixabay.com