В Башкирском аграрном университете разработали кардиопротекторный препарат для спортивных лошадей
Уфа | 03 сен 2020 | 10:05
Ученые факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета разработали препарат для спортивных лошадей на основе глицирризиновой кислоты.
Лекарство обладает кардиопротекторными свойствами, что важно для здоровья благородных животных: из-за участия в скачках и различных соревнованиях они подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Препарат абсолютно безвреден, так как получен из лекарственного растительного сырья – корней солодки.
В результате проведенного лечения с применением глицирризиновой кислоты лошади уже на вторые-третьи сутки демонстрировали повышение аппетита, а на четвертый день улучшение работоспособности. Они стали более активными, улучшился их мышечный тонус. При исследовании кожи у выздоравливающих животных было отмечено увеличение ее эластичности, а ночные отеки исчезли. Гематологические и биохимические исследования крови в конце проведенного лечения подтвердили нормализацию обмена веществ.