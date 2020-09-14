Жители Мелеуза пожаловались Хабирову на отсутствие уличного освещения

Мелеузовский район | 14 сен 2020 | 15:59

В Мелеузе жители домов №11 и №12 по улице Метеорологической оставили коллективную жалобу на сайте электронной приемной Радия Хабирова. Обратиться к Главе республике за помощью их вынудило бездействие местной администрации. По словам жителей, во дворе домов полностью отсутствует уличное освещение с 2010 года. Люди просят обеспечить их участок улицы хотя бы одним фонарем, но пока безрезультатно.







— Наступает осень, дни становятся короче, опять будет страшно отпускать детей в школу и в секции. Уже 10 лет на улицу мы ходим с фонариком. Дорог тоже нет, ямы превращаются в лужи. Каждый раз боимся упасть и свернуть себе шею, — написали местные жители.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Граждане сообщили, что Глава Мелеузовского района в 2019 году обещал решить их проблему. Но света на улице по-прежнему нет, а их обращения игнорируются. Люди просят Главу региона вмешаться в ситуацию, так как другой надежды на появление фонарей у них нет. Напомним, ранее сообщалось о преобразовании уличного освещения в Стерлитамаке. В городе теперь работают энергоэффективные светодиодные светильники.