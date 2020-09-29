Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии осенью, зимой и весной 2021 года

| 29 сен 2020 | 14:24

В Гидрометцентре России рассказали, какая погода ожидается в республике осенью, зимой и весной следующего года. Прогнозы появились на официальном сайте ведомства. По прогнозам синоптиков, в этом году октябрь будет значительно холоднее, чем в прошлом. Поэтому, есть вероятность, что заморозки придут гораздо раньше и резину у автомобиля придется менять быстрее. Кстати, мы рассказали, где это можно сделать дешево в Уфе вот здесь.







А вот ноябрь обещает быть «сладким», прямо как в американской мелодраме с Киану Ривзом и Шарлиз Терон. Осталось только пару себе найти, у кого нет. Среднемесячная температура воздуха будет гораздо выше, чем обычно, но, правда, лишь на севере региона.



Декабрь тоже не станет сильно морозить жителей Башкирии, поэтому ждем теплый Новый год и возможность погулять. Однако про валенки не забывайте, ибо народная мудрость гласит, что ноги должны быть в тепле.



Начало 2021 года года тоже не пугает морозом: в январе ждем тепло, но не слякоть.



Февраль также будет греть душу, правда, в переносном смысле. По крайней мере, так обещают синоптики России: по прогнозу температура воздуха ожидается выше нормы. Так что... в День влюбленных и 23 Февраля можно будет даже прогуляться по парку даже поздним вечером.



А вот март обещает быть холоднее обычного, о весенних ручьях на Международный женский день, возможно, придется только мечтать. Утра обещают морозные, главное, чтобы тюльпаны не замерзли, пока мужчины будут поздравлять своих любимых дам.





Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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