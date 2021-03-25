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Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии весной и летом 2021 года

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии весной и летом 2021 года

| 25 мар 2021 | 13:57

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие полгода. Синоптики сегодня, 25 марта, рассказали, что для этого использовались данные климатического анализа и прогностических разработок научного исследовательского института Росгидромета. Он позволяет с вероятностью 65–70% сделать вывод, что на территории Башкирии в апреле–сентябре 2021 года ожидается температурный режим около средних многолетних значений.

— В течение теплого периода 2021 года вероятностный прогноз будет уточняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, — сообщили синоптики.

Апрель
Среднемесячная температура воздуха будет около нормы, по северо-западу выше нормы. Это 3–5 градусов. С осадками тоже будет всё хорошо в пределах допустимых значений.

Май
В мае столбик термометра поднимется до 10–14 градусов. Согласно прогнозам, это около нормы. А вот с осадками будет лучше — меньше нормы.

Июнь
В первый летний месяц не стоит ждать жары. Среднемесячная температура воздуха будет всего в пределах 16–18 градусов. Дождливым месяц тоже не будет.

Июль
Умирать от жары в июле не придется. Столбик термометра остановится на отметке в 17–20 градусов. Дождей не предвидится и в этот месяц.

Август
В августе станет еще холоднее. Ожидается всего 14–18 градусов. В восточной части республики осадки предвидятся выше нормы.

Сентябрь
А вот сентябрь будет жарче обычного. Среднесуточная температура ожидается 8–12 градусов. Осадки будут около нормы.

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Источник: ufa1.ru
Фото: pixabay

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