В Благовещенске работники арматурного завода планируют выйти на пикет

Благовещенский район | 07 окт 2020 | 13:12

Рабочие Благовещенского арматурного завода в Башкирии планируют выйти на пикет. Дату они выбрали особую — 11 октября, в День республики. Соответствующие уведомление они направили в администрацию города. В мероприятии планируют принять участие 49 сотрудников. Со слов самих активистов, они планируют собраться на площади у фонтана на улице Седова.







— В течение года и более на заводе идут сокращения, но очень хитрые, по такому принципу: берут часть людей, которых запланировали сократить, половину обучают второй профессии, и там люди работают в полтора раза больше без роста зарплаты, а вторую половину, которая не согласна, увольняют, — говорит активист Александр Смирнов.

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Фото: armtorg.ru

Со слов мужчины, 12 работников газового цеха получили уведомления о сокращении, и не предупредили об этом профсоюз. Люди находятся на пределе, и планируют идти до конца, вплоть до сценария итальянской забастовки, утверждает активист.