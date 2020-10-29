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Руководитель ГИБДД Башкирии ответил на критику Хабирова о росте смертности в ДТП

Руководитель ГИБДД Башкирии ответил на критику Хабирова о росте смертности в ДТП

| 29 окт 2020 | 15:58

Динар Гильмутдинов, отвечая на вопрос о критике Радием Хабировым Минтранса за рост смертности на дорогах отметил, что сейчас главная проблема — наезд на пешеходов.

Главный госавтоинспектор республики в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» отметил, что на сегодняшний день идет снижение количества аварий — на 300-400, чем в прошлом году, а также раненных — на 500 человек. Тем не менее, количество смертей не снижается, а остается на том же уровне, что и в прошлом году. По словам главы ГИБДД, в этом году на дорогах республики скончались 101 пешеход.



— Да, статистика плохая. Сейчас в республике делается много замены асфальта, ставятся камеры, знаки. Одна из главный проблем — пешеходы на дорогах. Есть нюансы, когда нет тротуаров, освещения, особенно сейчас, когда начинаются дождь и слякоть. Человеческий фактор приоритетный в данном виде происшествий, когда водитель видит, что дорога скользкая или видимость плохая, он превышает скорость, — отметил Динар Гильмутдинов.

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Источник: mkset.ru

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