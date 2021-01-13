В Уфе скончался рекордсмен мира по пауэрлифтингу Риф Гадиев
Уфа | 13 янв 2021 | 15:17
Минувшей ночью на 13 января скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса, чемпион Европы, двукратный вице-чемпион мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу, супертяжеловес и тренер Риф Гадиев, об этом сообщили его многочисленные друзья и поклонники в социальных сетях.
«Еще одна потеря для железного мира. Сегодня ночью скончался Риф Гадиев. Легендарный спортсмен из Уфы. Светлая память чемпиону», – сообщили его соратники.
По предоставленной информации, сердце «башкирского богатыря», как называли спортсмена в народе, остановилось около двух часов ночи. Смерть Рифа Гадиева в его окружении назвали скоропостижной, точная причина пока что не уточняется.
Риф Гадиев переболел в детстве полиомиелитом и перенес 16 операций. Однако после восстановления, несмотря на все, начал заниматься спортом – дзюдо и легкой атлетикой. В 17 лет во время работы на заводе ему отрезало два пальца на левой руке, а после на том же рабочем месте он получил тяжелую травму – на голову упала железная балка, в результате чего он потерял зрение на один глаз. Риф принял решение забыть о дзюдо и сконцентрироваться на пауэрлифтинге, добившись там впоследствии высоких результатов. Сейчас его называют «человеком легендой», «мастером своего дела», «великим спортсменом».
Прощание с Рифом Гадиевым пройдет 15 января в 11:20 на нижней автостоянке стадиона «Нефтяник», возле входа в его тренажерный зал. Знаменитый спортсмен будет погребен на Северном кладбище.