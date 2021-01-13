В Уфе скончался рекордсмен мира по пауэрлифтингу Риф Гадиев

Уфа | 13 янв 2021 | 15:17

Минувшей ночью на 13 января скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса, чемпион Европы, двукратный вице-чемпион мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу, супертяжеловес и тренер Риф Гадиев, об этом сообщили его многочисленные друзья и поклонники в социальных сетях.







«Еще одна потеря для железного мира. Сегодня ночью скончался Риф Гадиев. Легендарный спортсмен из Уфы. Светлая память чемпиону», – сообщили его соратники.



По предоставленной информации, сердце «башкирского богатыря», как называли спортсмена в народе, остановилось около двух часов ночи. Смерть Рифа Гадиева в его окружении назвали скоропостижной, точная причина пока что не уточняется.

«Его с нами больше нет. Рифа Гадиева – великого спортсмена. Он больше не напишет мне поздравление, которое я ждала от него каждый день рождения! Это был человек с большой буквы, и я очень горжусь нашей с ним дружбой по спорту! Он всегда будет в моем сердце, как великий спортсмен и человек», – написали его друзья.

Риф Гадиев переболел в детстве полиомиелитом и перенес 16 операций. Однако после восстановления, несмотря на все, начал заниматься спортом – дзюдо и легкой атлетикой. В 17 лет во время работы на заводе ему отрезало два пальца на левой руке, а после на том же рабочем месте он получил тяжелую травму – на голову упала железная балка, в результате чего он потерял зрение на один глаз. Риф принял решение забыть о дзюдо и сконцентрироваться на пауэрлифтинге, добившись там впоследствии высоких результатов. Сейчас его называют «человеком легендой», «мастером своего дела», «великим спортсменом».

«Безвременно покинул нас великий человек, тренер Риф Рифгатович Гадиев. Он был очень сильным, как физически, так и морально, человеком, умным, добрым, отзывчивым, простым. Нам всем будет очень его не хватать. Пусть земля ему будет пухом», – пишут о потере его ученики и поклонники.









Прощание с Рифом Гадиевым пройдет 15 января в 11:20 на нижней автостоянке стадиона «Нефтяник», возле входа в его тренажерный зал. Знаменитый спортсмен будет погребен на Северном кладбище.





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