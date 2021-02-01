Волонтеры рассказали, как сложилась судьба Софьи Гизатуллиной из Стерлитамака

Стерлитамакский район | 01 фев 2021 | 21:22

Волонтеры «Радуга добра» опубликовали в своей группе Вконтакте сообщение о том, как сложилась дальнейшая жизнь маленькой Софьи Гизатуллиной из Стерлитамака, за судьбу которой переживала вся Башкирия.







Судя по опубликованной информации, девочка начала потихоньку социализироваться и пытаться нагнать других детей.

«Многие пишут, спрашивают, как поживает Софья. Софья в садике. Несмотря на сросшиеся пальчики, рисует, как и все остальные детки», – рассказали представители «Радуги добра».

История Софьи начиналась как раз с того, что ей запретили идти в детский сад из-за необычной внешности. Когда волонтеры решили вмешаться и помочь ребенку, всплыли и другие проблемы – с жилищными условиями и самим здоровьем. Ранее сообщалось о согласии израильских врачей прооперировать девочку. Также сообщалось о блокировке в интернете группы волонтеров, которые помогали Софье. Предположительно, для этого послужило поводом заявление одного из журналистов.





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Фото: «Радуга добра»