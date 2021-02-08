В Нефтекамске местный житель бегает зимой в одних шортах

Нефтекамск | 08 фев 2021 | 14:14

Житель Нефтекамска Олег Гарифуллин не прочь побегать в шортах зимой по любимому городу. Одна из его знакомых засняла необычное хобби на видео и выложила в интернет. Как сообщается в одном из местных пабликов, Гарифуллин любитель побегать при любой погоде.







— Хоть +30, хоть -30. Мечтает побегать в Якутии, где термометр опускается до -55 и ниже. После пробежки он обычно плавает в проруби. Тренировки практически каждый день, — отметили в паблике.



По информации паблика, прошлой зимой Гарифуллин на озере Светлом простоял в воде чуть больше двух часов. Мы готовим большой материал с Олегом, следите за публикациями.

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Фото: скриншот видео