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В Нефтекамске местный житель бегает зимой в одних шортах

В Нефтекамске местный житель бегает зимой в одних шортах

Нефтекамск | 08 фев 2021 | 14:14

Житель Нефтекамска Олег Гарифуллин не прочь побегать в шортах зимой по любимому городу. Одна из его знакомых засняла необычное хобби на видео и выложила в интернет. Как сообщается в одном из местных пабликов, Гарифуллин любитель побегать при любой погоде.

— Хоть +30, хоть -30. Мечтает побегать в Якутии, где термометр опускается до -55 и ниже. После пробежки он обычно плавает в проруби. Тренировки практически каждый день, — отметили в паблике.

По информации паблика, прошлой зимой Гарифуллин на озере Светлом простоял в воде чуть больше двух часов. Мы готовим большой материал с Олегом, следите за публикациями.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео

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